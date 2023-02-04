Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı, 42 kişi gözaltına alındı

Erzincan polisinin bir aylık çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 123 kişi yakalandı, 42 kişi ise gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılında ocak ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 123 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 41 bin 994 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 123 kişi yakalanarak 42 kişi gözaltına alındı ve 948 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 33 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 323 işyeri kontrol edilerek, 3 adet tabanca, 5 adet kesici alet, 9 adet elektronik sigara, 20 adet sikke, 104 gram esrar, 92 gram metamfatemin, 1045 paket kaçak sigara, 123 adet kaçak puro, 32 adet sentetik ecza, 10 bin 520 adet makaron ve 16 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.