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Erzincan’da 5 camide hatimle teravih kılınacak

Erzincan Müftülüğünce, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı.

ERZİNCAN 23.03.2023, 09:07
Erzincan’da 5 camide hatimle teravih kılınacak

Erzincan Müftülüğünce, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camiler açıklandı.

2023 Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak 5 cami şu şekilde: Şemseddin Uçar Camii- Atatürk mahallesi

Kızılay Camii- Kızılay mahallesi, Boyacılar Camii- Karaağaç mahallesi, Hafız Mehmet Aydın Camii- Yunus Emre mahallesi, Hamidiye Camii- Ergenekon Mahallesi

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