Erzincan Ziraat Odası’nda Tamer Geyik güven tazeledi

Erzincan Ziraat Odası’nın 24. Olağan Genel Kurul toplantısında Tamer Geyik yeniden başkanlığa seçildi.

Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına başkan adayı olarak mevcut Başkan Tamer Geyik, Yasem Köhne ve Yalçın Akdağ katıldı. Toplam 137 oyun kullanıldığı seçimi, 78 oy alan Tamer Geyik kazandı. Yasem Köhne’nin de 48 oy aldığı seçimde Yalçın Akdağ 11 oy aldı.

Başkan Geyik seçim sonrası yaptığı konuşmada, “Çiftçilerimize hizmet Hakka hizmettir. Çalışmalarımızı da bu şuurla büyük bir gayret ve özveriyle sürdüreceğiz. Birliğimizin gücünü aldığı çiftçilerimizden gelen ve çiftçimizin alın teri olan parayı son kuruşuna kadar hizmet olarak sunamazsak bunun hesabını Allah’a veremeyiz. Bu hayırlı yolda çiftçilerimize hizmet eden Ziraat Odamızın değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Beni başkanlığa layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde buradayım. Genel kurulumuzun il, bölge ve ülke çitçilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.