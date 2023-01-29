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Erzincan anız yangını
ERZİNCAN (İHA) Erzincanda boş arazide çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
ERZİNCAN 29.01.2023, 10:51
ERZİNCAN (İHA) Erzincanda boş arazide çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincanın Karakaya Çermik arazisinde akşam saatlerinde kuru otlar tutuştu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangında herhangi bir maddi hasar oluşmadı.