Ergan Dağında çığ tatbikatı yapıldı

Erzincan Ergan Dağında, AFAD, Kızılay, jandarma arama kurtarma, UMKE, MEB AKUB ve 112 ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği 2 sporcunun meydana gelen çığa kapıldığı bilgisi alındı. Çığ gelen bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak emniyet şeridi çekildi. İkinci bir çığ gelme tehlikesine karşı olay bölgesine sivil vatandaşların girmesi engellendi. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan fiziki aramanın ardından cihazlı ve köpekli aramalar yapıldı. Tatbikatta kurtarma ekipleri düz bir hat üzerinde omuz omuza hizaya girerek sondalama işlemine başladı. Sonda adı verilen ve uzunlukları 2 ile 6 metre arasında değişen boş metal çubukların kar kütlesine batırılarak el yordamı ile hissedilmesi mantığına dayanmakta. Ellerinde çubuklarla karlı zeminde arama yapan ekipler, sporcu vatandaşları yaralı şekilde kurtararak UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve 112 ekiplerine teslim edildi.