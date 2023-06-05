Ceviz suyunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor
DİYETİSYEN RENGİN ÖZBEY, CEVİZ SUYUNUN SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU İFADE EDEREK, “KARIN ŞİŞKİNLİĞİ VE GAZ PROBLEMİNE İYİ GELİR. GÖBEK ERİTME VE KİLO VERMEYE BAŞLAYANLAR HER HAFTA TARTIDA OLUMLU SONUÇLAR ALDIĞINI GÖREBİLİRLER. KOLESTEROL, TROİDE, YORGUNLUK, HALSİZLİK VE SİNİRLİĞE İYİ GELİR.” DEDİ
Cevizi suya koyup elde edilen karışımın sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor.
Diyetisyen Rengin Özbey, ceviz suyunun sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, “Karın şişkinliği ve gaz problemine iyi gelir. Göbek eritme ve kilo vermeye başlayanlar her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldığını görebilirler. Kolesterol, troide, yorgunluk, halsizlik ve sinirliğe iyi gelir.” dedi.
Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın (FDA) cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul ettiğini kaydeden Diyetisyen Rengin Özbey, “Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflama evrimini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, bu gerçekten kolaydır!
Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına suyu içip cevizleri yiyin. Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.
Faydaları: Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırır. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur. Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir. Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler. Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir.” ifadelerine yer verdi.