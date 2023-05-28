Balataları yanan otomobil yüklü tıra itfaiye müdahale etti

Erzincan’da balataları yanan otomobil yüklü tıra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü kantarlar mevkiinde otomobil yüklü 06 AK 8283 plakalı tırın Sakaltutan Geçidinde rampadan inerken balatalarının ısınması sonucunda lastikleri yandı. Durum tır şoförü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını tırın yüküne sıçramadan durdurarak balatalara müdahalede bulundu. Tırda çıkan yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışma gerçekleştirildi. Tırda maddi hasar oluştu.