Anadolu’ya Kazak doktor desteği

Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesi asistan doktorları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 ay süreyle gözlemci olarak eğitim alıyor. Kazakistan’dan gelen 15 asistan doktor, EBYÜ’nün Orta Asya’da ki ülkeler ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar neticesinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İç hastalıkları, Anestezi, Kadın Doğum ve Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fizik Tedavi, Noroloji, Endokrinoloji, Radyoloji, bölümlerinde eğitimlerini tamamlayacaklar. Kazakistanlı asistan doktorlar uzmanlık dallarına göre hastanede uzman hekimlerle birlikte, ameliyat, muayene ve poliklinik yaparak bilgilerini pekiştiriyorlar. Hastane yetkilileri Türk Dünyası ile ilişkilerin pekişmesi adına bu programa oldukça önem veriyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Hastanemizde sadece sağlık sistemi verilmemekte. Aynı zamanda Tıp Fakültesiyle olan afiliasyon programı ve protokolü neticesinde eğitim hizmeti de sunulmakta. Bu eğitim sistemini ulusal sunmakla birlikte aynı zamanda üniversitenin ikili anlaşmaları gereği uluslararası tıp öğrencileri ve asistanlar da hastanenizde eğitim almakta. Yine bu bağlamda Kazakistan’dan Asfendiyarov Üniversitesi’nden asistan arkadaşlarımız eğitim süreçlerini tamamlamak adına bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak adına hastanemizi tercih ettiler. Kulak burun boğazdan, kadın hastalıkları bölümünden ve birçok bölümden yaklaşık 10’dan fazla arkadaşımızla birlikteyiz. Kendileri 1,5 aylık, 3 ya da 6 aylık programlar neticesinde hastanemizde eğitimlerini alacaklar. Bu bağlamda kendilerine hem şehir olarak hem de hastanemiz olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Bize olan geri dönüşleri de oldukça iyi. Burada verilen eğitimden ve şehrin misafirperverliğinden, insanlarından oldukça memnunlar. Kendileriyle yaptıklarımızı toplantılarda dile getirdiler. Bizde sizlerle bu anları paylaşmak istedik. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ise yapılan bu protokolün Türk Dünyası ile ilişkileri pekiştirdiğini ifade ederek, “Devlet büyüklerimizin yapmış olduğu askeri manada, ekonomik manada işbirliklerinin yanı sıra tıbbi ve ilmi manada da bizim işbirliklerimiz olacak. Bu mana da herkes elinden geleni, üzerine düşeni yapmak durumda. Biz de bu noktada mutluyuz. Nihayetinde bizim için coğrafya sadece Anadolu ile sınırlı değil, Balkanlar’dan Çin Seddi’ne kadar devam ettiği için büyük bir ufuk altında bunları yapıyoruz. Bu kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız, veriyoruz da, devam da edecektir. İnşallah sayıları daha da artarak hem Erzincan için hem ülkemiz için bir misyonu Türk birliği adına yapmak durumundayız” diye konuştu.

Kazakistan’dan eğitim almak için gelen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Asistan Doktoru Akzira Boranbayeva ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Asistan Doktoru Diyara İlyassova da Erzincan’ı ve Türkiye’yi çok sevdiklerini, hastanede verilen eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini söyleyerek ilerleyen zamanlarda uzmanlık sınavına girip kariyerlerini Erzincan’da devam ettirmek de istediklerini belittiler.

“Yeni dersliklerden Tıp Fakültesi öğrencileri memnun”

Öte yandan, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan dersliklerin yenilenmesinin ardından eğitimlerini daha konforu ortamda sürdüren Tıp Fakültesi öğrencileri, “Gün geçtikçe eğitimimiz daha da iyi oluyor. Hoca sayılarımız arttı. İlk geldiğimize göre eğitim daha da kaliteli olmaya başladı. İlk geldiğimizde derslikler küçüktü, sığamıyorduk. Kişi sayısı arttıkça derslikleri de ona göre artırdılar. Gayet güzel gidiyor, daha da güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandılar.