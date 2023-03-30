Akyürek, Erzincanspor Kulüp Başkanlığına adaylığını açıkladı

Erzincanlı iş adamı Ömer Akyürek, düzenlediği basın toplantısıyla Erzincanspor Kulüp Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erzincanspor’un 1 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulunda Kulüp Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Ömer Akyürek, “Biz bu yola çıkarken listemizdeki herkes münferit Erzincanspor Kulüp başkan adayı. Biz başkan statüsüyle çıkmadık. Ortak sevdamın Erzincanspor. Erzincan’ın gençlerine en iyi hizmet edebilmek için bir liste yaptık. Listemizdeki herkes Erzincan sevdalısı. Kimisi parasıyla, kimisi yüreğiyle, kimisi nüfusuyla bize katkıda bulunacak. Sonuç itibariyle şehrimizin dinamikleri hepimizin kısa, orta, uzun vadeli planlarımız var. Biz geçici olarak gelmeyeceğiz. Biz hakikaten Erzincanspor’u bir üst lige çıkarmak için bu hesapla buradayız. Yapamadığımız zaman hiçbir zaman koltuğa yapışmayacağız. Yapamadığımız gün şehrimizden bize tepki olduğu an biz bu görevi yapabilecek arkadaşlara bırakmak üzere de o süreçlere hazır olacağız.

Özellikle seçildikten sonra ki süreçte biz Erzincanspor’un alt yapısına, futbolcu çıkarmak için gayret göstereceğiz. Para verip almak değil yetiştirerek Erzincanspor’a katkıda bulunmak istiyoruz. Listemiz herkese açık. Herkesin fikrini alıp ortak karar vereceğiz. Taraftar grupları bizim olmazsa olmazımız. Herkese hitap eden karma bir yönetim yaptık. Paralı arkadaşlarımızda olacak. Kulübe maddi destek sağlayabilecek arkadaşlarımızda var listemizde. Bunun ötesinde o kadar nüfuslu arkadaşlarımız var ki. Sponsor, bağış konusunda gidip kapısını çalabileceğimiz tanıdıklar var ki. Bu anlamda bu arkadaşlarımızın da desteğini alacağız.” dedi.

Akyürek tüm çevrelerin desteğini beklediğini söyledi.