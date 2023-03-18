Akyürek, 24Erzincanspor kulüp başkanlığı için aday

24Erzincansporda yönetim kurulunun 1 Nisan 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Kararı almasının ardından işadamı Ömer Akyürek’in kulüp başkanlığı için aday olacağı kaydedildi.

24Erzincansporda yönetim kurulunun Olağanüstü Genel Kurul Kararı almasının ardından kongre tarihi belirlendi. Yönetim Kurulunun kararı gereği Olağanüstü Genel Kurul 1 Nisan 2023 tarihinde Saat 20.00’da Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Nisan 2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacak.

Kongre tarihinin belirlenmesinin ardından Erzincanlı işadamı Ömer Akyürek’in kulüp başkanlığı için aday olacağı belirtildi.

Akyürek, İHA muhabirinin kongrede aday olacak mısınız? sorusuna, “24Erzincanspor’u daha ileri taşıyabilmek için şehrimizde ekonomik durumu iyi olan işadamlarıyla görüşmelerimiz var. Bir konsensüs kurup liste oluşturacağız. Buna göre birkaç gün içerisinde adaylığımı açıklayacağım” dedi.