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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Ördek atandı
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Ördek atandı.
ERZİNCAN 23.03.2023, 18:07
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Ördek atandı.
Ferhat Bulut’un milletvekili aday adaylığı için istifası üzerine boş kalan AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Ördek atandı.
Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Erzincan ilimizin Merkez İlçe Başkanlığına Hakan Ördek atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Ferhat Bulut’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.