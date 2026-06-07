Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genel seçimler için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, 'Ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum' dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün yapılan genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Paşinyan, seçimlerle ilgili temel beklentisinin vatandaşların iradesinin tecelli etmesi olduğunu belirterek, 'Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanmasıdır' dedi.

'Ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz'

Seçimlerin bölge için muhtemel sonuçlarına değinen Ermeni başbakan, 'Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliğinin yararına çalıştığına inanıyorum. Ve elbette demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır. Şu anda, ne mutlu ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve elbette, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum' şeklinde konuştu.

Nikol Paşinyan, yakın gelecekte Türkiye ile sınırın, demir yolu ve kara yolu bağlantılarının açılacağından emin olduğunu vurguladı.

'Barış Kavşağı projesi, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır'

Ermenistan hükümetinin ortaya koyduğu 'Barış Kavşağı' projesinin önemine de vurgu yapan Paşinyan, 'Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır; çünkü sadece doğu-batı değil, aynı zamanda kuzey-güney yönlerinde de bağlantılarımız olacak. Bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok kazançlıdır. Bu son derece önemlidir' ifadelerini kullandı.