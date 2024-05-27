Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgeli, Malatya ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı. Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi’nde yaşayan ve uzun bir süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş, bazı akademik çevrelerde aldığın destekle üretimini yaptığı kayısıda erkenci ürün hasadına başladıklarını söyledi.



“Erkenci kayısı çeşidi ile ilgili 15 yıldır çalışma yapmaktayız”

Üretilen ürünlerin turfanda olarak tüketildiğini belirterek ticari bir amaç gözetmediklerini kaydeden çiftçi Karakuş, "Erkenci kayısı ile ilgili 15 yıldır çalışmalarımız var. Ailemle beraber yaklaşık 5 dönüm üzerinde bir alanda 16 tür kayısı çeşidi üzerinde denemeler ve yetiştiricilik yapmaktayız. Şu anda erkenci kayısı çeşidi mor 1 olarak adlandırdığımız çeşitte hasat için sona gelinmiş durumda. Diğer çeşitlerde önümüzdeki günlerde hasat başlayacak" diye konuştu.

Çiftçi Karakuş, üretim yaptıkları ürünlerin hobi amaçlı olduğuna vurgu yaparak elde edilen ürünlerin bir kısmını çeşitli kurumlara, bir kısmını ise yakın çevrelerine gönderdiklerini kaydetti.