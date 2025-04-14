Toplumsal Sorunlara Sporla Yanıt

Takımın kurucusu ve Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, erken yaşta evliliklerin önüne geçmek adına çıktıkları bu yolda sporun bir araç olarak ne denli güçlü etkiler yarattığını anlattı. Bayrak, “O dönemde kız çocuklarının geleceğini korumak için bu adımı attık. Bugün geldiğimiz noktada, sadece bir futbol takımı değil, bir umut olduk. Son maçımızda köylerden gelen aileler tribünde çocuklarını izledi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Yağmur Spor’un tamamıyla yerel yeteneklerden oluştuğunun altını çizen Bayrak, “Sezon başında yaptığımız birkaç dış transferi gönderdik. Bugün kadromuzda sadece Muş’un kızları yer alıyor. Beş hafta boyunca yenilgi yüzü görmediler ve toplamda 20 gol attılar. Rakiplerimiz transferli kadrolarla mücadele ediyor ama biz kendi çocuklarımızla bu başarıyı yakaladık” diye konuştu.

Destek Çağrısı: "Bu Çocuklar Daha Fazlasını Hak Ediyor"

Maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Bayrak, takımın tüm masraflarını büyük ölçüde kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade etti. “Bir deplasman yolculuğu ortalama 45 ile 80 bin TL arasında değişiyor. Kendi maaşımı takıma harcıyorum. Valimiz Avni Çakır’ın destekleri sayesinde bazı ihtiyaçlarımız karşılandı ama iş dünyasından hâlâ yeterli destek alamadık. Bu çocuklar daha fazlasını hak ediyor” diyerek iş dünyasına ve yerel halka çağrıda bulundu.

Genç Sporculardan Kararlılık Mesajı

Takımın genç yıldızlarından Pelda Çelikel, hedeflerinin net olduğunu belirtti: “Selcan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Yağmur Spor, erken evliliğe karşı başlatılan bir direnişin simgesi. Şimdi bu mücadeleyi sahaya taşıyarak 2. Lig yolunda ilerliyoruz. Muş halkından ve iş dünyasından bu yürüyüşümüzde destek bekliyoruz.”

Takımın bir diğer oyuncusu Berfin Demir ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Zaman zaman destek eksikliğinden dolayı umutsuzluğa kapıldığımız anlar oluyor ama Haldun Hocamızın bizler için verdiği emekleri düşündükçe güç buluyoruz. Artık daha fazla destek istiyoruz çünkü bu başarıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz.”

Bayrağı Devralan Yeni Nesil Hazır

Kurulduğu günden bu yana pek çok genç kıza umut olan Yağmur Spor, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal misyonla da Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Bugün bayrağı devralan gençler, takımı daha yukarılara taşımak için sahada ter döküyor. En büyük beklentileri ise Muş halkının ve iş dünyasının bu başarı hikâyesine ortak olması.