Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Bize gelen böyle bir haber yok. Öyle bir şey yok.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’ye böyle bir teklif iletilmediğini ve Ankara’nın bu yönde herhangi bir iletişim almadığını belirtti.

Bu iddialar, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve bazı Amerikan medya organları tarafından Maduro’nun ABD operasyonu öncesinde Türkiye’de sürgün yaşamı seçeneğiyle karşı karşıya kaldığı yönünde gündeme gelmişti. Graham, Maduro’nun “bugün Türkiye’de olabileceğini” söylemiş, bu sözler uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.

Erdoğan ayrıca DEM Parti’den gelen görüşme teklifine ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı, görüşme teklifinin doğrudan kendisine değil, parti yetkililerine iletildiğini belirterek, “Arkadaşlarımıza gelmiş” dedi.

Bu açıklama, Venezuela’da yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası kamuoyunda dile getirilen Türkiye seçeneği iddialarına karşı Ankara’dan gelen en net yanıt olarak değerlendiriliyor.