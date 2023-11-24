AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emekliye ikramiye çalışması yapılması talimatı verdi." dedi.



Çalışmayan emeklilere geçen günlerde 5 bin liralık tek seferlik ikramiye ödemesi gerçekleşti. Bu kez de çalışan emeklilere ikramiye ödenmesi için çalışmalar başladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.