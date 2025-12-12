Bölgesel ve küresel barış vurgusu yapan Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin kırılgan olduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Barış kuşağı oluşturmak için çalışıyoruz”

Forumda yaptığı konuşmada Türkmenistan’ın başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki güçlü bağlara değindi. Türkmen halkıyla Türkiye’nin ortak kültürel mirasa sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog ve barışı tesis etmek için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.”

“Çevremizde barış kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.”

Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi yönündeki temennilerini yineleyerek Türkiye’nin barış için diplomatik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

“Gazze’de ateşkes kalıcı hale gelmeli”

Konuşmasının önemli başlıklarından biri de Gazze oldu. Ateşkes sürecinin henüz tam bir istikrar sağlamadığını ifade eden Erdoğan, uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti:

“İsrail'in ihlallerine rağmen devam eden ateşkes kırılgandır. Barışın tesisinde Filistinliler mutlaka masada olmalı.”

“Nihai hedef iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödeme zamanı gelmiştir.”

“Türkiye, adil ve tarafsız bir yaklaşımla arabuluculuk alanında dünyada öne çıkan ülkeler arasındadır.”

“Barış adaletle mümkündür”

Erdoğan, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı bir döneme girildiğini belirterek, barışın ancak adaletle sağlanabileceğini vurguladı. Forumun düzenlenmesinde emeği geçen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’a teşekkür etti.

Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Meclis’e Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik açıklamalarının ardından, AK Parti’nin aile ve sosyal politikalar kapsamında hazırladığı yeni düzenlemelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yeni paket, doğum izninin uzatılması, sosyal medyaya yaş sınırı ve suça sürüklenen çocukların korunmasına yönelik tedbirler içeriyor.

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslak düzenlemeye göre:

Anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Babalık izni 5 günden 10 güne uzatılacak.

Düzenlemenin yeni yılın ilk haftalarında Meclis gündemine alınması planlanıyor.

Teklif, Çalışma Bakanlığı’ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredildi.

Sosyal medyaya 15 yaş altı sınırı geliyor

Çocukları dijital platformlardaki risklerden korumayı amaçlayan yeni adımlarla:

15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına kısıtlama veya yasaklama seçenekleri masada.

Düzenleme Dijital Mecralar Komisyonu ve Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu’nda değerlendirilecek.

Suça sürüklenen çocuklar için yeni model

Aile Bakanlığı’nın hazırladığı tedbir paketinde: