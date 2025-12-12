“Hiçbir ülke küresel kuralların üzerinde olamaz”

Türkmenistan’ın tarafsızlık ilkesinin 30. yılına denk gelen forumda konuşan Pezeşkiyan, İran’ın uluslararası hukuk, eşitlik ve çok taraflı diplomasi temelinde barıştan yana olduğunu belirtti. Barışın artık evrensel bir hak olmaktan çıkıp belirli coğrafyalarla sınırlı hale geldiğini söyleyen Pezeşkiyan, kalıcı barışın ancak eşitsizlik, tekelcilik ve ayrımcılıkla yüzleşilmesi halinde mümkün olacağını ifade etti.

“Orta Doğu’daki çifte standartlar İsrail’e özel hak kazandırdı”

Pezeşkiyan, büyük güçlerin bölgeye yönelik politikalarının yıllardır İsrail’e fiili bir istisna yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Bu özel hak, jeopolitik hesaplar, tarihi ittifaklar ve uluslararası kurumların sorumluluklarını yerine getirmemesinin bir sonucudur.”

İran Cumhurbaşkanı, bu ortamda İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki eylemlerinden Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına kadar uzanan politikalarını sürdürdüğünü, bunun ise küresel güç tekelleşmesi ve çifte standartların doğal sonucu olduğunu dile getirdi.

“Haziran ayındaki saldırıya yaptırım uygulanmaması adaletsizliği derinleştirdi”

Pezeşkiyan, İsrail’in haziran ayında İran’a düzenlediğini söylediği saldırıya hiçbir uluslararası tepki verilmemesini eleştirdi:

“Saldırıda yüzlerce masum İranlı hayatını kaybetti. Buna rağmen uluslararası yaptırım yapılmadı, hatta büyük güçlerin siyasi ve askeri desteği sürdü. Bu özel ayrıcalık devam ettiği sürece adil bir uluslararası düzenden söz edilemez.”

“Tarafsızlık, zulme karşı sessizlik değildir”

İran’ın “aktif ve sorumlu tarafsızlık” politikası izlediğini belirten Pezeşkiyan, tarafsızlığın pasiflik ya da kayıtsızlık anlamına gelmediğini vurguladı:

“Ahlaki temellere dayanan, uluslararası hukuka bağlı, dinamik bir duruşu ifade eder.”

Pezeşkiyan, tüm ülkelerin bölgesel girişimlerle, uluslararası kuruluşlarda daha etkin rol alarak ve çok taraflı diplomasiyle dünya düzenine katkı sunması gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

“Bu forum ortak sorumluluğumuzu hatırlatıyor”

Pezeşkiyan, Türkmenistan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek forumun barış ilkelerinin korunması ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi adına önemli bir girişim olduğunu ifade etti.