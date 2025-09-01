Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler’in kendine yüklenen görevleri yerine getirmek için ciddi reforma ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Bundan 80 yıl önceki şartların dikte ettiği mevcut sistemin Guteters’in gayretlerine rağmen Orta Doğu’daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idaresinde bekleneni yapabildiğini söylemek güçtür. Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin üzere yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze ve Batı Şeria’sıyla Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılmasıyla sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz"

"TDT bünyesinde attığımız sadece adımlar kardeş ülkelerimiz için değil geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır"

Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini içi son dönemde atılan adımların memnuniyet verici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Orta Asya’daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz ise her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatları bünyesinde attığımız sadece adımlar kardeş ülkelerimiz için değil geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır"



"Jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz"

2025 yılında BM iklim değişikliği 31 Taraflar Konferansı’na yapma hedefine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü, enerji güvenliğinin arttırılması, stratejik altyapı projelerinde ortaklılıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur.

En Batı’daki Asyalı, en Doğu’daki Avrupalı olarak; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi’yle tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi ‘Kuşak ve Yol Girişimi’yle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey-Güney-Doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz ‘Kalkınma Yolu’ projesiyle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temeli sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir. Bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya’nın kadım hoşgörü ikliminin sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay işbirliği Teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum."