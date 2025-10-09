Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanan Gazze anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde yer alacağını belirten Erdoğan, “Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası toplumla birlikte imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir” dedi.

“Trump güçlü bir irade sergiledi”

Erdoğan, sürece ilişkin diplomatik temasları da hatırlatarak, “Önce New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Sayın Trump’ın da katıldığı Gazze konulu toplantı gerçekleştirdik. Ardından Washington ziyaretimde Beyaz Saray’da Gazze’yi detaylı şekilde ele aldık. Trump’ın açıkladığı 20 maddelik barış planı sonrasında imzalar atıldı. Bu süreçte aktif katkı verdik” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarını derhal durdurması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasının öncelikli adımlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Anlaşmanın tüm maddelerinin eksiksiz uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz” dedi.

“Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağız”

Türkiye’nin Filistin davasındaki tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Türkiye dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

İsrail hükümetini ateşkese teşvik eden yaklaşımı nedeniyle Başkan Trump’a teşekkür eden Erdoğan, “Katar ve Mısır’a da barış sürecine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hamas’ın dirayetli ve basiretli tutumunu da tebrik ediyorum” dedi.

Yükseköğretimde yeni dönem

Konuşmasında yükseköğretim politikalarına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin son 20 yılda eğitimde tarihi yatırımlar yaptığını söyledi. 2002’de 2,5 milyar lira olan yükseköğretim bütçesinin 2025 itibarıyla 488,5 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Erdoğan, “23 yılda üniversite sayımız 76’dan 208’e çıktı. Bugün 7 milyonu aşkın öğrencimiz özgürce eğitim alabiliyor” dedi.

“Üniversiteler topluma öncülük etmeli”

Yükseköğretimde uygulamalı eğitim modelini güçlendireceklerini belirten Erdoğan, “Öğrencilerimizin sanayiyle iç içe olduğu organize sanayi bölgesi meslek yüksekokulu modelini yaygınlaştırıyoruz. Bu kurumlarda iş bulma oranı şimdiden yüzde 80’e ulaştı” bilgisini paylaştı.

Ayrıca, yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini ve öğrencilerin üç yılda mezun olabilmesini sağlayacak yapısal reformların gündemde olduğunu açıkladı.

Uluslararası öğrenciler hedefte

Türkiye’nin 350 bini aşkın yabancı öğrenciyle dünyada 6. sırada olduğunu belirten Erdoğan, bu sayıyı orta vadede 500 bine, uzun vadede ise 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi: “Uluslararası öğrenciler kimsenin hakkını gasp etmiyor. Tam tersine Türk ekonomisine yıllık 3 milyar dolar katkı sağlıyorlar.”

Törenin sonunda YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini bulurken, Başkan Erdoğan akademisyenlere ödüllerini takdim etti.