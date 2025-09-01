Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tianjin kentinde temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanına Tianjin temaslarında eşlik eden Bakanlar Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ni tamamlayarak çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tianjan’deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.