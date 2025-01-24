Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve TOKİ kura çekimi ile AK Parti Malatya 8. İl Olağan Kongresi'ne katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Sayın Cumhurbaşkanımızı ilimizde ve Belediyemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her daim Malatya ve Malatyalıların yanında olmuş, büyük bir destek ve katkı vermiştir. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizin yeniden imarı noktasında bizlere verdikleri desteklerden dolayı şahsım ve tüm hemşehrilerim adına zatıalilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Er, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da devam eden çalışmalar ve projeler hususunda detaylı bir brifing verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Malatya'nın yeniden inşası ve ihyası hususunda ilgili bakanlara gerekli talimatları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye girişinde çiçekle karşılanırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini de imzaladı.