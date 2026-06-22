Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium’da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması’na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, geçmişte Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu olacağını söylemeleri durumunda kendilerini hayalperest olmakla suçlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle ‘Türkiye'ye çağ atlattık’” dedi.

Ankara'nın desteğiyle Tüm Türkiye'ye, milletin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik.”