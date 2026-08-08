İstanbul'da gayrimenkul satışları üzerinden yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Babacan ile holding CEO'su Mehmet Babacan da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, çok sayıda gayrimenkul, araç, banka hesabı ve bir yat hakkında da el koyma kararı uygulandığı bildirildi.

32 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 32'si nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 48 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın yanı sıra farklı şirket ve gayrimenkul işlemlerinde adı geçen çok sayıda şüpheli yer aldı.

Soruşturmanın merkezinde 687 yabancı var

Soruşturmanın temelinde, bazı gayrimenkullerin gerçek piyasa değerlerinin üzerinde gösterilmesi ve bu işlemlerde gerçeğe aykırı ekspertiz raporları kullanıldığı iddiası bulunuyor.

İddiaya göre düşük bedelli taşınmazlar yüksek değerli gösterilerek yabancı uyruklu kişilerin vatandaşlık için gerekli gayrimenkul yatırım şartlarını karşılamış gibi gösterildi.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde bu yöntemle 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı öne sürüldü.

Bu kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik sürecin de başlatıldığı bildirildi.

51,6 milyon dolarlık kayıp iddiası

Mali incelemelerde vatandaşlık işlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilmesi gereken dövizin sisteme sokulmadığı, bazı para hareketlerinin ise gayrimenkul satışından elde edilmiş gibi gösterildiği iddia edildi.

MASAK incelemelerinde, işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden kişi başına ortalama 50 bin dolar alındığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Türkiye'ye girmesi gereken döviz açısından 51,6 milyon dolarlık kayıp tespit edildiği belirtildi.

7 şirkete kayyum atandı

Soruşturmanın mali boyutunda da dikkat çeken tedbirler uygulandı.

Bu kapsamda 7 şirkete el konularak kayyum atandığı, ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandığı bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

GYODER Başkanı Çekici adli kontrolle serbest

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Epos Gayrimenkul Değerleme AŞ'nin kurucusu ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ise savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte tutuklanan 32 şüpheli

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle: