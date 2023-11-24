Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan Şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum."

Çalışan emeklilere ikramiye müjdesi

“Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL yatırılacak."

“Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 3 milyar lirayken, bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır.”

“Sadece bütçede değil atamalarda da önceliği daima öğretmenlere verdik. Her yıl 40 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlerin mesleki ve özlük haklarında gerekli destek ve çalışmayı yapacağız."