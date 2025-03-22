Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğinin artırılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Sviyanoviç'in, karşılıklı çıkarları gözeterek bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik daha fazla adım atılması konusunda görüş birliği sağladığı belirtiliyor. Görüşme, iki ülkenin dostane ilişkilerinin pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.