Eren Tekstil tarafından gerçekleştirilen yatırım, toplam üç etaptan oluşuyor. Temelleri 2021 yılında atılan, toplam 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip iplik tesislerinde yıllık 36 bin ton iplik üretimiyle bin kişiye istihdam sağlanacak. Faaliyet gösteren Eren Tekstil tarafından, yerli ve milli üretimi arttırmak için günlük toplam 100 ton kapasitede iplik üretimi gerçekleştirecek Bitlis yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Özellikle Türkiye’nin tekstil ihracatını artırmayı hedefleyen tesisin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bir konuşma yaptı. Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tesisleri gezerek incelemede bulundu.

Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz.https://t.co/gKTFm9LiE6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2023



“Topraklarımızda nitelikli iş gücünü artırmayı sürdürüyoruz”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Ahmet Eren, Türkiye ekonomisine ve tekstil sektörüne katma değer kazandırmayı hedefledikleri üretim tesisi ile Bitlis’in ve bölgenin istihdam sorununa da sürdürülebilir çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Öteden beri Bitlis’teki eğitim ve kültür faaliyetlerine olabildiğince destek vermekteyiz. Yanı başında durduğumuz bu iplik fabrikasının kuruluşu ile ekonomik alanda da Bitlis’imize destek olmak istiyoruz. Bu tesis Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Malatya hariç Doğu Anadolu’da özel sektör tarafından kurulan en büyük endüstriyel üretim tesisidir. Bütün üniteleri tamamlandığında 200 milyon dolara mal olacak ve bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Daha da önemlisi başka yatırımları da teşvik edecek ve modern bir tesis olarak bundan sonra geleceklere güzel bir örnek olacaktır. Ne var ki sosyal sorumluluk dışında kazanç sağlamak için bu bölgeye gelecek yatırımcıları teşvik etmek için mevcut tedbirlere ilaveten yeni tedbirlerin de yürürlüğe konması gerekir. Bu konudaki önerilerimizi içeren bilimsel çalışmamızı tamamladık. Devletimizin ilgili birimlerine sunacağız. Gerek Eren Tekstil fabrikasının gerekse açılışı yapılacak kamu yatırımlarının Bitlis’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açılışımıza katılarak bölgeye ve tekstil sektörüne olan güven ve desteğini bir kez daha görmekten dolayı da onur ve gurur duyduk. Kendisine ve devletimize, değerli katkıları için çok teşekkürlerimizi iletiriz” dedi.



“İstihdama katkıda bulunacak”

Eren tekstil tarafından yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki yatırımın toplam üç etaptan oluştuğunu ifade eden Ahmet Eren, "Temelleri 2021 yılında atılan toplam 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip iplik tesislerinde yıllık 36 bin ton iplik üretimiyle bin kişiye istihdam sağlanacak. Üretim faaliyetlerine başlayan ilk iki etap iplik tesisi yıllık 24 bin ton, üçüncü etap bitimi ile yıllık yaklaşık 36 bin ton iplik üretimi gerçekleştirecek. Üçüncü etap da 2024 Aralık ayında faaliyete geçecek. Tesislerde 2022 yılı dış ticaret verilerin itibarıyla pamuk iplik ve karışım iplik kalemlerinde gerçekleşen 450 bin tonluk hacime sahip ithalat ve ihracat miktarına yaklaşık yüzde 6’lık bir katkı sağlanması ve Türkiye’nin tekstil sektöründeki küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Üretilecek ipliğin yaklaşık yüzde 50’sinin ihracat kapasitesine ayrılması planlanıyor. Bitlis iplik üretim tesisi, Eren Holding’in tekstil sektöründeki ikinci büyük yatırımı oldu. Kadın çalışan istihdamına katkı sağlamak ve desteklemek amacıyla çalışan sayısının büyük bir bölümü kadın personelden oluşuyor” şeklinde konuştu.



Bitlis Eren Tekstil Fabrikası önünde gerçekleştirilen, kamu ve özel yatırımlar toplu açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümünü kutlamak için bugün Bitlis’te olduklarını, yarın da Muş’u ziyaret edeceklerini söyledi. Bugünkü törenle güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatırımlar arasında il özel idaremizden belediyelerimize, millî eğitimden müftülüğe, vakıflardan emniyete, kara yollarından devlet su işlerine kadar tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bulunuyor. Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis’imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmî açılışını yapıyoruz” dedi.



“Son 21 yılda Bitlis’e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık”

Kendilerinin kurusıkı atmayıp; konuşurken icraatlarıyla konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemli referans kaynaklarının; eserleri ve hizmetleri olduğunu kaydetti. “Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e hizmet götürürken; Muş’u, Bitlis’i, Şırnak’ı ihmal etmiyoruz. Batıda yaşayan vatandaşlarımız hangi imkânlardan faydalanıyorsa, buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis’e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık” ifadelerini kullandı.



"Eğitimde; toplam 2 bin 690 adet yeni derslik inşa ettik"

Eğitimde; toplam 2 bin 690 adet yeni derslik inşa ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitlis Eren Üniversitesi’ni şehrimizle buluşturduk. 2 bin 900 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binası açtık, toplam 19 adet spor tesisi kazandırdık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta; toplamda bin 210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. 50 yataklı Adilcevaz Devlet Hastanesi dâhil Bitlis’te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz proje, ihale ve arsa tedarik aşamasında. TOKİ kanalıyla toplam 4 bin 608 adet konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 310 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde beş adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan iki millet bahçesini hizmete sunduk, üç millet bahçesinin yapımı sürüyor, inşallah seneye de hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümde; 328 adet konut, 938 adet işyerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken, bugün dört atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyoruz. 2002 yılına kadar Bitlis’e 19 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz bunu 288 kilometre ilaveyle toplamda 307 kilometreye ulaştırdık. Kuskunkıran Tüneli’ni, Buzlupınar Tüneli’ni, Sarıkonak Tüneli’ni, 8 Ağustos Tüneli’ni ve 8 Ağustos viyadüklerini inşa ettik, Bitlis Çevreyolu’nu tamamladık" şeklinde konuştu.