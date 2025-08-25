Tarihi ve kültürel mirasıyla Türk milletinin sembol şehirlerinden biri olan Ahlat’ı “Kızılelma’nın anahtarı” olarak nitelendiren Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Ahlat, Bin Yıllık Varlığımızın Şahidi”

Konuşmasında Ahlat’ın Türk-İslam tarihindeki yerine dikkat çeken Erdoğan, buradaki mezar taşları, kümbetler ve abidevi eserlerin yalnızca kültürel birer değer olmadığını, aynı zamanda “bu topraklarda bin yıllık mevcudiyetimizin şahitleri” olduğunu söyledi.

“Ertuğrul Gazi’nin doğduğu, Selçuklu ordularının nefes aldığı bu topraklar, hem kılıcıyla hem kalemiyle Anadolu’yu vatan kılan ecdadın hatıralarıyla doludur.” ifadelerini kullanan Erdoğan, tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.

“Saflarımızı Sıklaştıracağız”

Konuşmasında sık sık kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap halklarının tarih boyunca omuz omuza verdiğini hatırlatarak şu mesajı verdi:

“Malazgirt’te zaferi getiren ruh, Kudüs’ün kapılarını açan ruh, İstanbul’u fetheden ruh, Çanakkale’yi geçilmez kılan ruh hep aynıdır. O yüzden biz de saflarımızı sıklaştıracak, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırıları omuz omuza vererek püskürteceğiz.”

“Terörsüz Türkiye İçin Son Aşamadayız”

Türkiye’nin güvenlik politikalarına da değinen Erdoğan, “Artık son düzlükteyiz.” diyerek terörle mücadelede önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, “Kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mücadeleyi başarıyla tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı Tarihe Geçecek”

Erdoğan, Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair de mesajlar verdi:

“Bu asır inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihe geçecektir. Daha adil, daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Bahçeli’ye Teşekkür

Konuşmasının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kurulan Fetih ve Kök Ahlat-Malazgirt Çalışmaları Enstitüsüne de değinen Erdoğan, “Bu önemli enstitünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu toprakların tarihini ve medeniyetini gelecek nesillere taşıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlatlılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı:

“Bitlis’e, Malazgirt’e ve Muş’a ev sahipliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin.”