Enterprise Türkiye ve Yes Oto CEO’su Özarslan Tangün, “Biz Yes Oto olarak Türkiye’de Enterprise Rent A Car’ın ana markasını 2014’ten beri temsil ediyoruz. Entreprise markasının yanında Alamo ve National markalarında temsilcisiyiz. Sadece Türkiye’de değil, şirketin aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerdeki ve Irak’taki temsilcisiyiz. 35 ilde 90’ın üzerinde ofisle hizmet veriyoruz. Filo sayısı, çalışan sayısı, kurumsal ofis sayısı anlamında da Türkiye’nin kısa dönem kiralamada lider firmalarından biriyiz. 10 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Dolar bazında baktığımızda ciromuzu yaklaşık 28 kat artırabilmişiz. Burada Türkiye’nin potansiyeli, Türkiye’deki fırsatlar ve bizim sektörümüzün gelişime açık bir sektör olmasının önemi var. Biz geçtiğimiz 10 yılda hem filo yatırımı hem ofis yatırımı yaptık. Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türkiye’deki 10’uncu yılını kutluyor. 2014 yılından bu yana Türkiye’de Yes Oto tarafından temsil edilen Enterprise Rent-A-Car, dünyada futbolun sembollerinden birisi olarak gösterilen ikonik UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. 2015 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsorları arasında yer alan Enterprise Rent-A-Car, Dublin’deki dev final öncesinde 21-22 Mart tarihlerinde kupayı İstanbul’da sergiledi. Enterprise Türkiye’nin 10’uncu yılı sebebiyle düzenlenen toplantıda UEFA Kupası’nın da gösterimi yapıldı.

Sektörümüz gelişime açık!

2000 yılında gerçekleştirilen final maçını kazanarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getiren Galatasaray’ın şampiyon kadrosundaki isimlerden Takım Kaptanı Bülent Korkmaz, futbolcular Ümit Davala ve Hasan Şaş’ın katıldığı bir toplantıda gündemi değerlendiren Enterprise Türkiye ve Yes Oto CEO’su Özarslan Tangün, “Biz Yes Oto olarak Türkiye’de Enterprise Rent A Car’ın ana markasını 2014’ten beri temsil ediyoruz. Enterprise markasının yanında Alamo ve National markalarında temsilcisiyiz. Sadece Türkiye’de değil, şirketin aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerdeki ve Irak’taki temsilcisiyiz” dedi. Enterprise’ın kendine ait 2,3 milyon adetlik araçlık parkıyla dünyanın en büyük mobilite çözümü şirketi olduğunu vurgulayan Özarslan Tangün, “Kısa dönem kiralama da globalde ikinci sıradaki rakibinin araç sayısı 700 bin adet civarında. Türkiye’de ise hâlihazırda 35 ilde 90’ın üzerinde ofisle hizmet veriyoruz. Filo sayısı, çalışan sayısı, kurumsal ofis sayısı anlamında da Türkiye’nin kısa dönem kiralamada lider firmalarından biriyiz. 10 yıl aslında göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Dolar bazında baktığımızda ciromuzu yaklaşık 28 kat artırabilmişiz. Tabii burada Türkiye’nin potansiyeli, Türkiye’deki fırsatlar ve bizim sektörümüzün gelişime açık bir sektör olmasının önemi var. Geçtiğimiz 10 yılda hem filo yatırımı hem ofis yatırımı yaptık. Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İlk 10 yılımız çok hızlı geçti!

Enterprise’ın müşteri memnuniyetine çok önem veren bir şirket olduğunun altını çizen Özarslan Tangün, şöyle devam etti: “Enterprise’ın 95 ülkede yaptığı müşteri memnuniyeti anketi var. Biz Türkiye olarak bu ankette dünya birincisi olduk. Bu tabii bizim için çok gurur verici. Gerçekten uzun süre çalışmanın sonucunda, bütün çalışan arkadaşlarımızın gayreti ve odağı ile oldu. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten müşteriye hizmet etmek, doğru hizmeti vermek bizim kültürümüzde var. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye dünyada en çok turist gelen 4’üncü ülke. İnşallah bu hızla gidersek zaten 3’ncü olacağız ve belki daha da yukarıya çıkacağız. Bizim de kiralama ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ı yabancı para. Bu anlamda da Türkiye’mize daha fazla turist getirebilmek için, Enterprise ile globalde, Avrupa’da Türkiye için önemli olan pazarlarda Türkiye reklamları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.” Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Enterprise Türkiye ve Yes Oto CEO’su Özarslan Tangün, “İnşallah bu yıl şirketimizi halka arz edeceğiz. SPK ile süreci ilerletiyoruz. Biz halka arzların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Şirketlerin bu sermayeleri verimli bir şekilde kullandığında hem şirketlere hem yatırımcılara hem de ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu düşünüyoruz ve bu yolda da devam edeceğiz. Enterprise global olarak 9 yıldır UEFA Kupası’nın sponsoru. Sporu desteklemeye devam ediyor. Bu kupayı kazanıp şampiyon olmuş takımın değerli kaptanı ve futbolcularının burada olması bizim için ayrıca bir sevinç kaynağı. Bizim için ilk 10 yıl hakikaten hızlı geçti. Kendine göre zorlukları vardı. Bunları aştık, tüm paydaşlarımızla da bugünlere geldik. Önümüzdeki 10 yılda inşallah şirketimizi daha ileriye götürmek istiyoruz. Tüm paydaşlarımızla katma değer yaratmak istiyoruz. Potansiyeli olan bir ülkedeyiz. Potansiyeli gerçekten yüksek Türkiye'nin her anlamda, hem turizm ihtiyacının, hem mobilite çözümleri ihtiyacının büyümesi devam edecek. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak için Türkiye’mize yatırım yapmaya ve istihdamı artırmaya devam edeceğiz” dedi.