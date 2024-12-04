Yapılan Değişiklikler:

1. Kaybedilen Plaka İşlemleri e-Devlet’e Taşındı

Tescil plakasının kaybedilmesi durumunda yeni plaka talep işlemleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşlemler arasında plaka basım talep belgesi oluşturma, iletişim bilgilerini güncelleme ve özet tescil bilgileri raporu oluşturma yer alıyor.

2. Araç Teknik Donanımı ve Kullanım Kısıtlamaları

Engelli bireyin kullanımı için alınan araçların teknik donanımında engelli bireyin ihtiyacına uygun ilave aparat bulunması gerekiyor.

Tescil kayıtlarına şu ifadeler işlenecek:

"Araç, engellilik durumuna uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılmış ve ÖTV'den muaf olarak satın alınmıştır. Araç bizzat engelli birey tarafından kullanılacaktır."

3. Üçüncü Kişilerin Kullanımına Sınırlama

Araçların, engelli birey araçta olsa dahi engelli olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaklanacak. Bu durumun belgelendirilmediği tespit edilirse, defterdarlığa bildirim yapılacak.

4. İl Sınırı Düzenlemesi ve Kullanıcı Tanımı

Tescil kayıtlarına, araç kullanımına ilişkin şu şerh eklenecek:

"Araç, sahibi olan engelli bireyin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece akrabaları, vasisi veya noter onaylı bir iş akdiyle istihdam edilen en fazla iki sürücü tarafından kullanılabilir."

5. Sürücü Bilgilerinin Tescil Kayıtlarına Eklenmesi

Vergi dairesi tarafından alınan taahhütnameye göre, araç kullanımına yetkili kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Bu kayıt dışındaki kişilerin aracı kullanması halinde durum, ilgili defterdarlığa bildirilecek.

Uygulama Tarihi

Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemelerle engelli bireylerin kullanımına uygun araçların tescil ve denetim süreçlerinin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.