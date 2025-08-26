Verilere göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi. Reel sektörün beklentisi ise 1,3 puanlık düşüşle yüzde 37,7 oldu. Hanehalkının tahmini de 0,4 puanlık azalışla yüzde 54,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı da yükseldi. Geçen aya kıyasla 1 puan artış kaydeden bu oran, yüzde 27,6 olarak ölçüldü.

TCMB’nin yayımladığı rapor, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketinin sonuçlarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Böylece finansal kesim, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının ortak beklentileri derlenmiş oldu.