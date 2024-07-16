AK Parti Grup Başkanı Güler: "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.

1,8 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaş düzenlemesinin tamamlandığı ve öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı duyurulmuştu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, geçen haftaki konuşmasında seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını söylemişti.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizler bilgilendirmek için bir aradayız.

Şu anda halihazır durum içerisinde çalıştığımız kanun teklifinin dışında sakin bambaşka konular da çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. Etki analizi ile metin haline getirmediğimiz konu kamuoyunda paylaşıldı.

"VERGİ KANUNLARINDA DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların caydırıcılığının artırılması, devreden KDV’nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.

Sigorta kolları prim oranını yüzde 2.25’e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz.

Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunan işletmelere sunulan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenleme getiriyoruz.

"HAVALELERE CEZALARI ARTIRIYORUZ"

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması vergi sistemimizde yer alacaktır. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin elde ettiği hasılat tespit edilecek. Yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha dahil edilecek.

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düzenlemeler getiriyoruz. Cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük cezalarının bu kapsam içerisinde artırıma gidiyoruz. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, ödemeleri başkasının hesabına yapılan havalelere de cezaları artırıyoruz.

Vergi uzlaşmaya yönelik bazı düzenlemeleri öngörüyoruz. Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini teklifimizde öneriyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 TL olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır. Emeklilerimize dosya bazında 10 bin TL olarak asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL’ye yükseltiyoruz.