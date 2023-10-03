Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

MKE Ankaragücü’nde teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

MKE Anakragücü’nde, Tolunay Kafkas’tan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Başakşehir'de 2 yıl görev alan ve bu sezonunun dördüncü haftasında turuncu-lacivertlilerle yolları ayrılan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin Emre Belözoğlu. Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri yer aldı.

Oğuzhan Halil Özbek