Toplam büyüklüğü 836 milyon TL’ye ulaşması beklenen halka arz için 19-20 Şubat tarihlerinde, pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, Türkiye'nin vizyon projelerinin teknoloji tedarikçisi olan şirketin ürün ve hizmetleriyle sanayinin pek çok alanında var olduğu gibi, gündelik yaşantıda da birçok insanın hayatına dokunduğunu söyledi. Empa Elektronik’in halka arzının, ulusal ve global pazarlardaki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir sıçrama tahtası olacağını dile getiren Sarpel, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi, mevcut AR-GE yatırımlarımızı yeni alanlarda genişleterek karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

37 yıllık deneyimiyle elektronik bileşen sektörünün güvenilir ve öncü firması Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Empa Elektronik), halka arz oluyor. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) liderliğinde toplam 42 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda, 19-20 Şubat tarihlerinde, pay başına 22 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 836 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı yüzde 22,35 olacak.

Katılım endeksine uygun

Halka arzda payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 40’ı ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Katılım endeksine uygun olan Empa Elektronik hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

Savunma sanayinden küçük ev aletlerine

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, Empa Elektronik’in yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunduğunu söyledi. Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve LED’li aydınlatmaya kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Sarpel, “Gömülü sistemler, uçta yapay zekâ ve bulut-IoT alanlarındaki mühendislik birikimimiz ve desteklerimizle müşterilerimizin bu alanlardaki AR-GE ve üretim süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye'nin vizyon projelerinin teknoloji tedarikçisi

Türkiye'nin vizyon projelerinin teknoloji tedarikçisi Empa Elektronik’in ürün ve hizmetleriyle sanayinin pek çok alanında var olduğu gibi gündelik yaşantıda da birçok insanın hayatına dokunduğunu anlatan Sarpel, “Savunma sanayinde yer aldığımız projelerle havada, karada ve denizde; TOGG başta olmak üzere otomotiv sanayinde yer aldığımız projelerle yollardayız. Endüstriyel elektronik alanındaki uzmanlığımızla ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin en güçlü destekçileri arasındayız. Akıllı enerji ve LED’li aydınlatma alanındaki çözümlerimizle kentlerde ve yaşam alanlarında, tüketici elektroniği çözümlerimizle evlerde hayatı kolaylaştırıyor, değer katıyoruz” diye konuştu.

Savunma sanayinin kalbinde

Savunma sanayi alanında Türkiye’nin en kritik projelerine Ar-Ge ve ürün desteği verdiklerini kaydeden Sarpel, şunları söyledi:

“5. Nesil Milli Muharip Uçak “KAAN”, Temel ve Jet Eğitim Uçakları “HÜRKUŞ” ve “HÜRJET”, Altay Tankı projelerinde kritik malzeme tedarikçisiyiz. Kısaca İHA ve SİHA olarak tabir edilen silahlı ve silahsız insansız hava araçları projelerinde varız. Ayrıca İHA, SİHA ve taarruz uçakları başta olmak üzere çeşitli kara, hava ve deniz araçları için kritik hava / kara görevlerine yönelik olarak geliştirilen akıllı mühimmat projelerine kritik malzeme tedariki ile destek veriyoruz. Profesyonel telsiz sistemleri alanında da çok sayıda telsiz projesinde, çeşitli ürün gamı ve AR-GE desteğiyle 2000 yılından bu yana bulunuyoruz. RF karıştırıcı ve köreltici sistemler ile yerli 5G altyapısı ürünleri son yer aldığımız diğer kritik projeleri arasında yer alıyor.”

Yerli elektronik sanayinin gelişimine katkı sunuyor

Kurulduğu günden bu yana yerli elektronik sanayinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Empa Elektronik’in AR-GE ve üretim yatırımları konusunda yaptığı iş birlikleriyle dünya çapındaki yeni teknolojilerin Türkiye’deki gelişiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Murat Sarpel, “Yeni Nesil Ar-Ge Modelimiz ve düzenlediğimiz öncü workshop’larla sadece müşterilerimizin ve projelerinin değil, içinde bulunduğumuz tüm sektörlerin teknolojik anlamda ilerlemesine destek veriyoruz” diye konuştu.

Yeni Nesil Ar-Ge Modeli

Yeni Nesil Ar-Ge Modeliyle, küresel teknolojik trendleri yakından takip ederek yeni teknolojiler üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarpel, “Bu çalışmalar sonucu geliştirdiğimiz prototipleri müşterilerimizin projelerini hızlandırmak için kullanıyoruz. Projelerin başında çözüm önerilerimizi sunuyor, proje süresince ve ürün üretildiği sürece teknik destek vermeye devam ediyoruz. Örneğin şu anda uçta yapay zekâ, üretken yapay zekâ, smart connected (Akıllı bağlı), bulut çözümleri üzerine prototip projeler geliştiriyoruz ve bunları müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi

Geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı alan Empa Elektronik Ar-Ge Merkezi ile Yeni Nesil Ar-Ge Modelini bir adım ileri taşıdıklarını vurgulayan Murat Sarpel, “Bizim için stratejik bir dönüm noktası olan bu gelişme, Yeni Nesil Ar-Ge Modelimizi geliştirmemize imkan sağlamakla kalmayarak uçta yapay zekâ, bulut-IoT ve gömülü elektronik alanlarında sahip olduğumuz uzmanlıkla akıllı tarıma, endüstriyel elektronikten enerji verimliliğine kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizi daha da güçlendirdi, projelerimize hız kazandırdı” dedi.

Yarı iletken konusunda Türkiye’nin pazar liderlerinden biri

2000’li yıllarda Orta Doğu pazarında da faaliyetlere başlamasıyla bölgesel bir teknik distribütör olarak konumlanan şirketin günümüzde yarı iletken konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olduğunu kaydeden Sarpel şunları söyledi:

“Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) yayımlamış olduğu resmi rakamlara göre*, yarı iletkenlerin de dahil olduğu elektronik bileşen ürün grubu içinde Empa Elektronik’in faaliyet gösterdiği ürün sınıflarında Türkiye’nin toplam ithalatı, 2021 yılında 1,1 milyar dolar, 2022 yılında 1,03 milyar dolar, 2023 yılında 1,2 milyar dolar, 2024 yılında ise 1,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. Empa olarak bizim elektronik bileşen ithalatımız ise 2021 yılında 40,3 milyon dolar, 2022 yılında 49,2 milyon dolar, 2023 yılında ise 67,9 milyon dolar ve 2024 yılında 57 milyon dolar oldu. Bu verilere bakarak, artan bir trendle Türkiye’de gerçekleştirilen elektronik bileşen ithalatının 2021 yılında yüzde 3,65’ini, 2022 yılında yüzde 4,75’ini, 2023 yılında yüzde 5,72’sini ve 2024 yılında ise yüzde 5,23’ünün gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz.”

Orta ve Doğu Avrupa pazarındaki gücünü artırıyor

2025 yılında faaliyete geçen Macaristan merkezli Empa Electronics CEE ile Macaristan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarında daha hızlı ve kapsamlı hizmet vermeye başladıklarını kaydeden Sarpel, “Empa Electronics CEE bize, CEE pazarındaki müşterilerimize daha yakın olma ve birebir ilişkiler kurma fırsatı verdi. Empa Electronics CEE, Türkiye dışındaki faaliyetlerimizi genişletmek ve bölgesel müşteri portföyümüzü artırmak için stratejik bir rol oynuyor. Bu sayede bölgesel müşteri ilişkilerimiz ve varlığımız güçlenirken CEE pazarındaki satış ve lojistik süreçlerimiz hızlanıyor. Empa Electronics CEE aynı zamanda Empa Elektronik’in teknik ve mühendislik desteğini CEE müşterilerine direkt ulaştırabilme imkanı sunuyor” diye konuştu.

2025’te 3,62 milyar TL hasılat elde etti

Empa Elektronik’in bu lider konumunun finansal göstergelerine de çok net bir şekilde yansıdığını ifade eden Sarpel, “2023 yılını 5.093.448.340 TL, 2024 yılını ise 3.525.493.520 TL hasılatla kapatan şirketimiz, 2025 yılında ise 3.624.518.512 TL hasılat elde etti. 2023 yılında 1.039.782.046 TL, 2024 yılında 718.272.256 TL olan brüt karımız, 2025’te 750.580.467 TL olarak gerçekleşti. Net dönem karımız ise 2023 yılında 305.363.378 TL, 2024 yılında 88.348.010 TL, 2025 yılında ise 82.711.372 TL oldu.”

Halka arz geliriyle yeni yatırımlar yapacak

Empa Elektronik’in, halka arzıyla birlikte sermaye yapısını büyük bir kaynak girişiyle güçlendireceğine ve çeyrek asrı aşkın süredir titizlikle inşa edilen şirket değerlerinin daha da güçleneceğine olan inancını dile getiren Sarpel “Yolumuza daha güçlü, daha kurumsal ve daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğiz. Borsa İstanbul’da işlem görmenin kurumsal saygınlığımızı artıracağını, ulusal ve global pazarlardaki hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir sıçrama tahtası olacağını düşünüyoruz” dedi. Halka arz geliriyle yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi, mevcut AR-GE yatırımlarını yeni alanlarda genişleterek Empa Elektronik’in karlılığını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Sarpel, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede halka arz gelirlerimizin yüzde 40’ını uçta yapay zekâ, e-mobilite, güç elektroniği ve entegre devre tasarımı gibi alanlara yatırım yapmak ve Ar-Ge faaliyetlerimizi çeşitlendirmek için kullanmayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz kaynağın yüzde 15’lik bir bölümünü bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik yatırımlarına kanalize edeceğiz. Geri kalan miktarın yüzde 30’u yeni yatırımlarımızla birlikte artan işletme sermayesi ihtiyacımızı karşılamamıza, yüzde 15’i finansal yükümlülüklerimizi daha az maliyetle yerine getirmemize olanak sağlayacak.”