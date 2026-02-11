Özellikle geçtiğimiz yıl uygulanan gümrük tarifelerine rağmen küresel ekonominin dirençli bir görünüm sergilemesi, ABD dışındaki piyasalara yönelik ilgiyi artırdı. Küresel getirileri takip eden endekslerde ABD’nin ağırlığının yükselmesi de portföy çeşitlendirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu durum, yatırımcıların risklerini dağıtmak amacıyla farklı coğrafyalara yönelmesini hızlandırdı.

Bu süreçte gelişmekte olan ülke piyasaları daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Türkiye’nin de dahil olduğu bu grupta, artan ilgi Borsa İstanbul’a da yansıdı. BIST’te yılın başından bu yana yüzde 20’nin üzerindeki yükseliş, küresel sermaye akımlarındaki bu eğilimin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan yabancı sermaye girişlerindeki artış, Borsa İstanbul’un küresel piyasalarla korelasyonunu da güçlendirmiş durumda. Bu durum, TL varlıkların küresel veri akışına karşı daha hassas hale gelmesine yol açıyor.

Piyasaların gündeminde bugün ABD’de gecikmeli olarak açıklanacak Ocak ayı istihdam verileri bulunuyor. Her ne kadar ABD verilerinin TL varlıklar üzerinde doğrudan bir etkisi sınırlı olsa da, küresel risk iştahındaki değişimlerin dolaylı yansımaları yakından izlenecek. Özellikle güçlü ya da zayıf gelecek bir veri, küresel piyasalarda dalgalanma yaratabileceği için gelişmekte olan ülke piyasaları da bu hareketten etkilenebilir.

Uzmanlar, artan küresel entegrasyon nedeniyle Borsa İstanbul’un artık dış veri akışına karşı daha duyarlı bir yapı sergilediğine dikkat çekiyor.