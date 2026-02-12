Açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören lokantanın yalnızca ilçe sakinlerine değil, İstanbul’un farklı noktalarından gelen vatandaşlara da hizmet vereceği belirtildi.

“Bin kişiye 55 liraya 4 çeşit yemek vereceğiz”

Açılışta konuşan Başkan Bahadır, artan gıda fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bahçelievlerli komşularımıza her gün bin kişiye diyetisyenlerimizin kontrolünde 55 liraya 4 çeşit yemek vereceğiz. Üniversite öğrencilerimiz, esnafımız, çalışan ve emekli vatandaşlarımız uygun fiyatla faydalanacak. Bu projeyi ilçemizin farklı noktalarına da yayacağız.”

Başkan Bahadır, hijyenik ve kaliteli bir öğünün normalde 65 TL olduğunu, ancak BiKart uygulaması sayesinde Bahçelievler sakinlerine 55 TL’den sunulacağını ifade etti.

“Bu reklam amaçlı değil”

Projeye ilişkin değerlendirmesinde sosyal belediyecilik vurgusu yapan Bahadır, “Amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. Gıdadaki yükselişe karşı yerel yönetim olarak adım atmamız gerekiyor. Türkiye’nin en ucuz lokantası olduğunu iddia ediyoruz. Daha uygunu varsa da tebrik ederiz” dedi.

Vatandaş memnun

Lokantada yemek yiyen vatandaşlardan Dursun Ali Barık ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Dışarıda 55 liraya bir çorba bile içemiyoruz. Burada 3 saatte bin kişiye yemek verilmesi kolay değil. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Semt Lokantası’nın haftanın 7 günü 12.00–16.00 saatleri arasında hizmet vereceği açıklandı. Belediye yetkilileri, projenin ilerleyen dönemde ilçenin farklı mahallelerinde de hayata geçirileceğini bildirdi.