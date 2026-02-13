Mevcut durumda 141 milyon TL olan şirket sermayesi, 29 milyon TL bedelli artırımla 170 milyon TL’ye yükseltilecek. Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların yanı sıra mevcut ortaklara ait paylar da satışa konu olacak.

Toplamda 9 milyon TL nominal değerli pay, mevcut ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak.

SPK onayıyla birlikte Empa Elektronik’in önümüzdeki günlerde talep toplama sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.