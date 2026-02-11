13.930 seviyesi belirleyici

Baydar’a göre 13.930 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması, mevcut negatif teknik göstergeleri bozarak yukarı yönlü yeni bir hareketin önünü açabilir. Ancak mevcut tabloda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Baydar, “13.977 geçilmeden güçlü bir yükselişten söz etmek zor” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi verisi iştahı sınırlıyor

Son açıklanan sanayi üretim verilerinin yıllık bazda yüzde 12,1 daraldığını hatırlatan Baydar, bu zayıf makroekonomik görünümün Borsa İstanbul’da agresif pozisyon almayı zorlaştırdığını söyledi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın şirket kârlılıkları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Dolardaki zayıflama gelişen piyasalar için fırsat

Dolar endeksindeki geri çekilmeye işaret eden Baydar, küresel ölçekte dolardan çıkış eğiliminin güç kazandığını belirtti. Bu sürecin Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için sermaye girişini destekleyebileceğini ifade eden Baydar, yine de jeopolitik risklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta-uzun vadede potansiyel sürüyor

Borsa İstanbul’un dolar bazında orta ve uzun vadede potansiyel taşıdığını vurgulayan Baydar, sabırlı yatırımcıların 2-3 yıllık perspektifte enflasyonun üzerinde getiri elde edebileceğini dile getirdi. Ancak kısa vadede yüksek oynaklık riskinin sürdüğünü belirterek yatırımcıların risk yönetimine önem vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.