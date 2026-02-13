CW Enerji Ortağına “Pay Satış” Cezası

borsagundem.com'un haberine göre SPK incelemeleri sonucu, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ ortağı Tarzan Tarık Sarvan’a, 2024 yılı için belirlenen pay satış sınırını aşarak bu işlemleri kamuya açıklamaması nedeniyle 246.511,47 TL idari para cezası verildi.

Ditaş Doğan’da “Rapor” İhmali

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ’de yapılan incelemede, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporun süresinde hazırlanmadığı tespit edildi. Bu kapsamda:

Şirket tüzel kişiliğine,

Yönetim kurulu üyeleri Bülent Savaş ve Ahmet Fatih Tamay’a ayrı ayrı 246.511,47 TL ceza kesildi.

SPK, şirket tüzel kişiliğine verilen cezanın sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin ilk genel kurulda karara bağlanmasını ve bu oylamada ilgili kişilerin oy kullanmamasını şart koştu.

Halka Arz İhlali: Destek Finans ve Tera Yatırım’a Milyonluk Cezalar

Günün en yüksek cezaları ise halka arz sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle geldi. Destek Finans Faktoring AŞ ve aracı kurum Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye, halka arz sürecinde mevzuata aykırı talep toplama ve dağıtım yapılması nedeniyle 4.435.027,79 TL tutarında rekor idari para cezası uygulandı.

SPK, ödenen cezaların sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususunun genel kurul gündemine alınmasını istedi.