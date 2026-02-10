Açıklanan verilere göre, THY'nin toplam doluluk oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti. Dış hat doluluk oranı yüzde 83, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak kaydedildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak ayında 3,1 milyon olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış gösterdi. Toplam arz edilen koltuk kilometre ise 23,7 milyar olarak kayıtlara geçti.

Taşınan kargo ve posta hacmi de geçen yıla göre yüzde 18,8 artışla 178,3 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayı itibarıyla THY filosunda toplam 522 uçak bulunuyor.