İddiaya göre plan, yalnızca nükleer tesisleri değil, İran’ın devlet ve güvenlik altyapısını da kapsayabilecek daha geniş çaplı bir askeri çerçeve içeriyor.

Haberde isimleri açıklanmayan iki üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, olası operasyon planı daha önce gündeme gelen sınırlı nükleer tesis hedefli senaryolardan daha karmaşık bir yapıya sahip. Kaynaklar, askeri seçeneklerin değerlendirme aşamasında olduğunu ve nihai bir karar alınmadığını belirtti.

Nükleer tesislerin ötesinde hedefler

İddialara göre ABD ordusunun masasında bulunan plan, İran’ın nükleer altyapısının yanı sıra komuta-kontrol merkezleri ve bazı güvenlik tesislerini de kapsayabilecek bir operasyon modelini içeriyor. Yetkililer, böyle bir adımın bölgesel dengeleri ciddi biçimde etkileyebileceği ve İran tarafından misilleme riskini beraberinde getireceği değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslar ve karşılıklı açıklamalar gerilimi artırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert mesajlar verirken, askeri seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti.

Beyaz Saray: “Tüm seçenekler masada”

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını önceleyen tüm alternatiflerin değerlendirildiğini belirterek, “İran konusunda tüm seçenekler Başkan Trump’ın masasında” ifadelerini kullandı.

Pentagon ise söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Olası bir askeri operasyonun hayata geçirilmesi halinde bunun haftalar sürebileceği ve bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu aşamada Washington yönetiminden operasyonun başlatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.