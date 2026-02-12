İşlem hacmi 195,7 milyar TL ile son 30 günlük ortalama olan 206,8 milyar TL’nin altında gerçekleşti. Bu durum, piyasada temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti.

Sektörler ve Öne Çıkan Hisseler

Sektörel bazda sınai endeks, ASTOR öncülüğünde yüzde 0,87 yükselerek pozitif ayrıştı. Holding ve yatırım endeksi ise yüzde 2,03 düşüşle negatif tarafta yer aldı.

Endekse en fazla pozitif katkıyı TCELL, ASTOR ve FROTO sağlarken; KLRHO, ASELS ve THYAO hisseleri negatif etki yaptı.

Tahvil ve risk göstergelerinde ise yukarı yönlü hareket izlendi. 10 yıllık TL tahvil faizi 7 baz puan artarak yüzde 30,52’ye çıkarken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 215 baz puan seviyesinde günü tamamladı.

MSCI Revizyonu: Fon Akımları Artabilir

MSCI endeks değişiklikleri kapsamında, Türkiye Endeksi’ne KLRHO dahil edildi. Global Small Cap Endeksleri’ne ise BSOKE, IEYHO, KTLEV ve SASA eklendi. Buna karşılık BRSAN, EGEEN ve TKFEN endeksten çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler 27 Şubat Cuma günü seans kapanışı sonrası yürürlüğe girecek. Uzmanlar, ilgili hisselerde kısa vadede fon giriş-çıkışlarına bağlı olarak işlem hacmi ve oynaklığın artabileceğini belirtiyor.

İç Talep Güçlü Seyrediyor

TÜİK’in Aralık ayı verileri, iç talepteki canlılığın sürdüğünü gösterdi. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, perakende satış hacmindeki yüzde 16,3’lük yükseliş dikkat çekti.

Aylık bazda ticaret satış hacmi yüzde 2,1, perakende satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı. Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 34,7, aylık yüzde 3,3 yükseldi. Veriler, özellikle hizmet sektörü öncülüğünde ekonomik aktivitede nominal ivmenin korunduğuna işaret etti.

Gözler Enflasyon Raporu’nda

Piyasalarda son dönemde yukarı yönlü denemelerin zayıfladığı, kâr realizasyonlarının ise arttığı görülüyor. İşlem hacmindeki gerileme ve momentum kaybı, yatırımcıların kısa vadeli risk iştahında yavaşlamaya işaret ediyor.

Bugün açıklanacak Enflasyon Raporu, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Raporda yer alacak ileriye dönük mesajlar ve olası revizyonlar, beklentilerin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Mevcut görünümde dalgalı seyrin sürmesi beklenirken, makro göstergelerde net bir iyileşme olmadan riskli varlıklarda kalıcı güçlenmenin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, geri çekilmelerin ana yükseliş trendinde yapısal bir bozulmadan ziyade denge arayışının parçası olabileceğine dikkat çekiyor. Bu süreçte seçici yaklaşımın ve sektör bazlı ayrışmaların ön planda kalması bekleniyor.

Şirket Haberleri

CGCAM: Yurtiçinde bir müşteriden 109 milyon TL tutarında sipariş aldı. Teslimatın Mayıs 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

TCKRC: 143,75 milyon TL bedelli Karayolları ihalesine ilişkin sözleşme 11 Şubat 2026’da imzalandı.

BRKVY: Akbank’ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 305 milyon TL anaparalı portföyün devir işlemleri tamamlandı.

KONTR: Bağlı ortaklığı Pomega, 62,3 milyon dolar tutarında 11 projeyi kapsayan enerji depolama sözleşmesi imzaladı. Projelerin 2026 içinde devreye alınması planlanıyor.

GSDHO: Bağlı ortaklığı üzerinden bir adet ultramax tipi kuru yük gemisi alımına karar verdi.

GLCVY: Akbank’ın 304,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföyünün devir işlemleri tamamlandı.

GEREL: OTOJET Enerji ile elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik test süreci tamamlandı; 3 yıllık sözleşme imzalandı.

OZRDN: Şirket ortağı Naci Tamer Özerden, toplam yaklaşık 30 milyon adet payı KKTC merkezli Yucatan Investment LTD’ye devretti.

Pay Geri Alım İşlemleri

LKMNH : 20 bin TL nominal pay geri alındı.

ESCAR : 390 bin TL nominal pay geri alındı.

AHGAZ : 5,3 milyon TL nominal pay geri alındı.

MEPET : 152 bin 500 TL nominal pay geri alındı.

ENERY: 8,76 milyon TL nominal pay geri alındı.

Geri alım işlemleri, şirketlerin hisse fiyatlarını destekleme ve yatırımcı güvenini artırma amacı taşıyor.

Genel görünümde, piyasalarda veri ve haber akışına duyarlılığın arttığı; Enflasyon Raporu sonrası fiyatlamaların daha net bir yön kazanabileceği ifade ediliyor.