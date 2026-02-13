Uzay, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel elektronikten e-mobiliteye, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden akıllı enerji ve LED’li aydınlatmaya kadar geniş bir alanda kapsamlı teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Empa Elektronik) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 141 milyon TL’den 170 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 29 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 38 milyon TL nominal değerli pay satılacak. Halka arz büyüklüğünün 836 milyon TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 22,35 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Havada, karada, denizde, yollarda, evlerde…

Yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Empa Elektronik, ayrıca gömülü sistemler, uçta yapay zekâ ve bulut-IoT alanlarındaki mühendislik birikimi ve desteğiyle müşterilerinin bu alanlardaki AR-GE ve üretim süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin vizyon projelerinin teknoloji tedarikçisi konumunda bulunan şirket, ürün ve hizmetleriyle sanayinin pek çok alanında var olduğu gibi gündelik yaşantıda da birçok insanın hayatına dokunuyor. Savunma sanayinde yer aldığı projelerle havada, denizde ve karada; TOGG başta olmak üzere otomotiv sanayinde yer aldığı projelerle yollarda var olan Empa, endüstriyel elektronik alanındaki uzmanlığıyla ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin en güçlü destekçileri arasında bulunuyor. Şirket ayrıca akıllı enerji ve LED’li aydınlatma alanındaki çözümleriyle kentlerde ve yaşam alanlarında, tüketici elektroniği çözümleriyle evlerde hayatı kolaylaştırıyor ve değer katıyor.

Savunma sanayinin teknoloji tedarikçisi

Savunma sanayi alanında Türkiye’nin en kritik projelerine Ar-Ge ve ürün desteği veren Empa Elektronik, 5. Nesil Milli Muharip Uçak “KAAN”, Temel ve Jet Eğitim Uçakları “HÜRKUŞ” ve “HÜRJET”, Altay Tankı projelerinde kritik malzeme tedarikçisi olarak yer alıyor. Empa ayrıca silahlı ve silahsız insansız hava araçları (İHA-SİHA) projelerine; İHA, SİHA ve taarruz uçakları başta olmak üzere çeşitli kara, hava ve deniz araçları için kritik hava / kara görevlerine yönelik olarak geliştirilen akıllı mühimmat projelerine kritik malzeme tedariği ile destek veriyor. Kurulduğu günden bu yana yerli elektronik sanayinin gelişimine önemli katkılarda bulunan Empa Elektronik’in AR-GE ve üretim yatırımları konusunda yaptığı iş birlikleriyle dünya çapındaki yeni teknolojilerin Türkiye’deki gelişiminde önemli bir rol oynuyor.