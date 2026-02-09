Krone Grubu İcra Kurulu Başkanı Bernard Krone, devam eden Ukrayna savaşı ve çeşitli ticaret engellerinin, tarım makineleri ve ticari araç sektörlerinde müşterilerin satın alma davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Krone, "Tarımsal hizmet sağlayıcılar ve çiftçiler siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı oldukça duyarlı. Yeni yatırımlarda çekingen davranıyorlar" dedi.

Bernard Krone, bu gelişmelere karşılık, geçtiğimiz mali yılda tüm lokasyonlarda üretim optimizasyonu ile dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarını genişlettiklerini vurguladı. "Artık en yüksek ürün kalitesini maksimum esneklikle garanti edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Krone Holding SE & Co. KG CEO'su Dr. David Frink ise, savaşlar ve uluslararası gümrük politikalarının küresel ekonomiyi etkilemeye devam etmesi nedeniyle bu mali yıl için geçen yılki ciro seviyesini hedeflediklerini açıkladı. Frink, uzun vadeli ticaret anlaşmalarının eskisi kadar istikrarlı olmadığını belirterek, "Uluslararası üretim, dağıtım ve hizmet faaliyetlerimizi dikkatle planlamak zorundayız" dedi.

Orta vadede pazar canlanması beklediklerini aktaran Frink, Alman tarım makineleri pazarında hafif toparlanma sinyalleri olduğunu ve Asya ile Hindistan gibi pazarlarda genişleme planları yaptıklarını söyledi. Ayrıca Belçika, Danimarka ve Estonya gibi Avrupa ticari araç pazarlarında da hareketlilik gözlemlediklerini ifade etti.

Frink, "Müşterilerimiz Krone markasına olan ilgilerini sürdürüyor. Geniş ürün yelpazemiz ve geliştirmelerimizden olumlu geri bildirimler alıyoruz. Dünya nüfusu artmaya devam ediyor, gıda ve nakliye ihtiyacı da paralel olarak artacak. Bu nedenle temelde iyimseriz" dedi.