Güne 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde yükselişini hızlandırdı. Endeks, tarihinde ilk kez 14.000 puan seviyesini aşarken, yüzde 3’e yakın primle 14.170 puan seviyelerini test etti.

Böylece BIST 100, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Piyasalarda artan risk iştahı ve alımların genele yayılması endeksteki yükselişte etkili oldu.

Analistler, teknik açıdan 14.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemli olduğunu belirtirken, yükseliş trendinin devamı için işlem hacminin seyri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından izleneceğini ifade ediyor.