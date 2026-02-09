Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, yayımlanan bültende, şirketin daha önce Trendyol Go’yu da satın aldığını hatırlatarak, “Önde gelen bu platformları bir araya getirerek canlı ve rekabetçi bu ekosistemin büyümeyi sürdürmesine destek olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, satın almanın yemek, gıda, perakende ürünler ve su satışı faaliyetlerini kapsadığı belirtilirken, işlemin finansal büyüklüğü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Daha önce Reuters, Getir Yemek’in satışı için Mubadala’nın Uber ile prensipte anlaşmaya vardığını Kasım 2025’te duyurmuştu. Ayrıca Mayıs 2025’te Uber, Trendyol GO’nun yüzde 85’inin 700 milyon dolar karşılığında devri için anlaşma sağlamıştı.