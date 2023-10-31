1 Kasım tarihinden itibaren başlayan ikinci vergi dönemi 30 Kasım’a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri için isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de vergi ödemek isteyenler, mobil veznelerde nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin www.e-islem.net.nilufer.bel.tr / www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla internet aracılığıyla ödeyebilecekler. 7/24 Fast sistemi ile de kolay adres tanımı olan vergi numarası 1910025989 yazarak 20 bin liraya kadar olan vergiler ödenebilecek. Vatandaşlar ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına veya Halkbank bankolarından ve ATM’lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.



Tapu Müdürlüğü önünde bulunan akıllı vezne sistemlerinden de günün her saati nakit olarak ödeme yapılabilecek. Nilüfer Belediyesi ayrıca mobil vezne aracılığıyla vatandaşların ayağına giderek ödemeleri kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. 3 adet mobil vezne her gün farklı mahallelere giderek isteyen vatandaşların emlak ödemelerini yapmalarına imkan sunacak.