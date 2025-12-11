TVF 2. Lig’de play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor, sahasında Çerkezköy Voleybol Akademi’yi 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Antrenör Mustafa Cengiz takımın disiplininden övgüyle bahsederken, Belediye Başkanı Fatih Karabatı da genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele için ’Gurur duyuyoruz’ dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, çarşamba günü ağırladığı Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy Voleybol Akademi’yi 3-0 mağlup ederek play-off yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Mavi siyahlılar, bu sonuçla ligdeki altıncı galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi ve zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Karacabey Belediyespor, servis ve hücumdaki etkili performansıyla ilk seti 25-18 kazanarak üstünlüğü eline aldı. Mavi-siyahlılar, ikinci seti de 25-19’la hanesine yazdırdı. Rakibine hem savunmada hem de hücumda üstünlük kuran mavi siyahlılar, üçüncü seti de aynı skorla kazanarak sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Karacabey Belediyespor, play-off hattının yalnızca 2 puan gerisinde yoluna devam ediyor. Karacabey ekibi, 14 Aralık Pazar günü saat 13.00’te deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden ve şu anda 2. sırada bulunan Yenişehir Belediyespor’a konuk olacak.

Mustafa Cengiz: "Hedefimize adım adım ilerliyoruz"

Karacabey Belediyespor Antrenörü Mustafa Cengiz, alınan galibiyetin takım adına önemli bir moral olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oyuncularım bugün sahada ne kadar istekli ve kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi. Genç bir takımız ve her maçla birlikte gelişiyoruz. Bugün oyun disiplininden kopmadan, hatayı minimuma indirerek değerli bir galibiyet aldık. Play-off hedefimize adım adım ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Yenişehir deplasmanı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp oradan da güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz."

Karabatı’dan genç voleybolculara övgü: "Gurur duyuyoruz"

Genç voleybolcuları tebrik eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise takımın ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduklarını dile getirerek, başarıya olan inançlarını vurguladı. Karabatı, "Karacabey Belediyespor’un genç ve dinamik kadrosu her maçta üzerine koyarak ilerliyor. Bugün sahada sergiledikleri mücadele, disiplin ve kazanma arzusu hepimizi gerçekten çok mutlu etti. Bu çocuklar sadece maç kazanmıyor, aynı zamanda Karacabey’in spordaki yükselen değer olduğunu da herkese gösteriyor. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Başkan Karabatı, "Belediye olarak amatör branşlardan profesyonel liglere kadar her alanda sporun gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin başarısı, Karacabey’in başarısı demektir. Takımımıza Play-Off yolunda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.