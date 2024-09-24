AKBANK

Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

DENİZ BANK

Emekli maaşını buradan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL.

FİBABANKA

Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL

10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL

15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL

20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon alabiliyor.

ING BANK

Maaşını buraya taşıyan emeklilere, 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı vererek toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı bulunuyor. 20.000 TL üzeri maaş alanlar 15.000 TL promosyon alabilir.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için promosyon tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiş.

ŞEKERBANK

Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için promosyon tutarı 12.000 TL olarak belirlenmiş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Maaşını 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

VAKIFBANK

Maaşını buraya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra, alışverişlerde kullanılacak Troy Emekli Kredi Kartı ile yıllık 12.000 TL'ye kadar ek kazanç imkanı sağlanıyor.

YAPI KREDİ

Maaşını buradan alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, ek koşullar sağlandığında ek 1.500 TL nakit ödül ve 1.000 TL harcama ödülü veriliyor.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.

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