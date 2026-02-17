2026 yılında devreye alınması planlanan modelde çalışan ve işverenden yüzde 3’er kesinti yapılacak, devlet ise toplam katkının yüzde 30’u oranında destek verecek.

haber7.com'un derlediklerine göre emeklilikte gelir kaybını azaltmayı amaçlayan sistem, mevcut maaşa ek bir ödeme sağlayarak daha güçlü bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor. Konuya ilişkin detaylar kamuoyuna yansırken, düzenlemeye dair çerçeve bilgiler de netleşmeye başladı.

TES Nedir, Ne Getirecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi; çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon esaslı bir tasarruf modeli olarak kurgulanıyor. Amaç, aktif çalışma hayatı boyunca yapılan düzenli kesintilerle birikim oluşturmak ve emeklilik döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) maaşına ilave gelir sağlamak.

Sistemin, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre şekilde işlemesi planlanıyor. Böylece hem sistemin sürdürülebilirliğinin artırılması hem de emekli gelirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Nasıl İşleyecek?

Modelde çalışanın brüt maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. İşveren de aynı oranda katkı sunacak. Devlet ise yatırılan toplam katkı üzerinden yüzde 30 oranında destek sağlayacak.

Toplanan tutarlar profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilecek. Emeklilik yaşına gelindiğinde katılımcıya birikimler toplu ödeme ya da aylık ek maaş şeklinde geri dönecek.

Bu yönüyle TES, uzun vadeli tasarruf disiplini oluşturarak emeklilikte düzenli ikinci bir gelir kapısı oluşturmayı amaçlıyor.

2026’da Başlaması Planlanıyor

Orta Vadeli Program’da yer alan takvime göre sistemin 2026 yılı içinde, 1 Nisan–30 Haziran döneminde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik altyapı ve yasal düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

Katılım Zorunlu Mu?

Mevcut BES uygulamasında otomatik katılım 45 yaş altı çalışanlarla sınırlı. TES’te ise tüm çalışanlar için zorunlu katılım seçeneği masada bulunuyor.

BES’te iki ay içinde cayma hakkı varken, TES’te en az 10 yıl sistemde kalma şartı getirilmesi ve erken çıkışın ciddi ölçüde sınırlandırılması gündemde. Ancak zorunluluk konusundaki nihai karar, Meclis görüşmeleri sırasında netleşecek.

Kim Ne Kadar Katkı Yapacak?

Sistemde çalışanın brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak. İşveren de yüzde 3 oranında katkı sağlayacak. Devlet ise toplam katkının yüzde 30’u kadar destek verecek.

BES’te işveren katkısı bulunmazken, TES’in en önemli farklarından biri işverenin de sisteme doğrudan dahil edilmesi olacak. Fonların daha merkezi bir yapıda ve devlet denetiminde işletilmesi planlanıyor.

Emeklilikte “İkinci Maaş” Dönemi

TES’te birikimlere erişim, SGK emeklilik yaşına bağlanacak. Sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58–65, erkeklerde 60–65 yaş aralığında kademeli uygulama öngörülüyor.

Sistemden istenildiği zaman çıkış mümkün olmayacak. Emeklilikte SGK’dan alınan aylığa ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi planlanıyor.

Asgari Ücretli İçin Örnek Hesap

Brüt maaşı 33.030 TL olan bir çalışan için hesaplama şu şekilde:

Çalışan kesintisi (%3): 991 TL

İşveren katkısı (%3): 991 TL

Çalışan kesintisi (%3): 991 TL

İşveren katkısı (%3): 991 TL

Devlet katkısı (%30): 297,27 TL

Aylık toplam birikim: 2.279,07 TL

Bu hesaba göre 10 yıl sonunda nominal birikim yaklaşık 309 bin TL’ye, 20 yıl sonunda ise 618 bin TL seviyesine ulaşabilecek.

45 Bin TL Brüt Maaş İçin

Çalışan katkısı: 1.350 TL

İşveren katkısı: 1.350 TL

Devlet katkısı: 405 TL

Aylık toplam birikim: 3.105 TL

En Düşük Memur Maaşı Üzerinden

Brüt maaşı 61.890 TL olan bir memur için:

Çalışan katkısı: 1.856,70 TL

İşveren katkısı: 1.856,70 TL

Devlet katkısı: 557,01 TL

Aylık toplam fon birikimi: 4.270,41 TL

Memurlar da Kapsamda

TES’te özel sektör–kamu ayrımı yapılmaması bekleniyor. Polis, öğretmen ve doktor gibi kamu görevlilerinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Memurlar için kamunun hem işveren payını üstlenmesi hem de devlet katkısı sağlaması öngörülüyor. Oranların ise yasal düzenleme sürecinde kesinleşeceği ifade ediliyor.

Detayları kamuoyuna yansıyan sistemle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, düzenlemeye ilişkin bilgiler ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu.